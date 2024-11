Era stato rubato nella notte tra giovedì 31 ottobre e venerdì 1 novembre dopo la forzatura della barra di accesso all’area cortiliva di una ditta di noleggio auto a Casalgrande, nel reggiano. Ma grazie ai dati riportati in denuncia il giorno successivo, presso la locale stazione dei Carabinieri, e all’intervento della Polizia locale di Modena, un furgone è stato ritrovato e riconsegnato alla proprietà nella serata di domenica 3 novembre.

La restituzione del mezzo, modello Fiat Ducato, è stata possibile, appunto, grazie agli operatori del Comando di via Galilei che domenica 3 novembre, intorno alle 21, sono stati allertati dai Carabinieri di Modena per la presenza di un furgone fermo alla rotatoria Rabin, in corrispondenza dell’intersezione tra via Nonantolana e la tangenziale Rabin. Il mezzo era spento e vuoto, senza chiavi, con le portiere sbloccate e gli indicatori di direzione accesi e non dava segni né di avaria né di coinvolgimento in sinistri.

Una pattuglia del Comando di via Galilei intervenuta sul posto ha riscontrato che si trattava di un mezzo rubato, dando così avvio all’iter per la restituzione. Un paio d’ore più tardi i proprietari, arrivati nel frattempo in via Nonantolana, sono tornati in possesso del furgone.