È la compagnia internazionale Parsons Dance ad aprire il cartellone 2024-2025 dedicato alla danza del Teatro Celebrazioni di Bologna. Giovedì 7 novembre alle ore 21.00 il corpo di ballo newyorkese farà tappa nella città felsinea con il nuovo tour italiano Balance of Power, un programma che racchiude amati classici del suo repertorio e inedite produzioni presentate per la prima volta in Europa.

Parsons Dance è stata fondata nel 1985 dal coreografo David Parsons – considerato dal New York Magazine «uno dei più grandi protagonisti della danza moderna» – e dal pluripremiato lighting designer Howell Binkley, vincitore, tra gli altri, di un Tony Award per il musical di Broadway Hamilton. La compagnia è una delle poche che, oltre a essersi affermate in tutto il mondo con successo sempre rinnovato, è riuscita a lasciare un segno nell’immaginario contemporaneo e a creare coreografie divenute veri e propri “cult” della danza a livello globale. I suoi spettacoli sono andati in scena in oltre 445 città, in 30 Paesi nei cinque continenti e nei più importanti teatri e festival internazionali, tra cui The Kennedy Center for the Performing Arts di Washington, Sydney Opera House, Maison de la Danse di Lione, Teatro La Fenice di Venezia e Teatro Municipal di Rio de Janeiro.

Due sono i pezzi coreografici proposti in prima esecuzione europea.

Seguono quattro balletti di repertorio della Parsons Dance, tre dei quali coreografati da David Parsons.

Protagonisti sul palco Zoey Anderson, Megan Garcia, Téa Pérez, Luke Romanzi, Joseph Cyranski, Justine Delius, Joanne Hwang, Luke Biddinger, Emerson Earnshaw.