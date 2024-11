Un diploma che è soprattutto un ringraziamento da parte di tutta la comunità per l’impegno, ma anche la professionalità e la competenza, messi al servizio del territorio in occasione dell’emergenza idrica dello scorso 20 ottobre.

Il sindaco di Novellara Simone Zarantonello, insieme agli assessori Eva Lucenti (scuola, pari opportunità e politiche culturali) e Laura Bocedi (servizi sociali, welfare di comunità e inclusione sociale, politiche abitative e protagonismo giovanile) in rappresentanza di tutta la Giunta, ha incontrato una delegazione in rappresentanza di Carabinieri, Croce Rossa Italiana – Comitato di Novellara, Polizia Locale, Protezione Civile Nubilaria ed Ufficio tecnico per consegnare un diploma in segno di ringraziamento per l’efficienza con la quale hanno affrontato l’emergenza meteo di due settimane fa.

Il sindaco Zarantonello ha sottolineato come sia stato evidente per lui, durante le lunghe e impegnative giornate dell’emergenza idrica, la professionalità, la preparazione, l’abnegazione e, soprattutto, la capacità di coordinamento tra le diverse organizzazioni in campo. Un gioco di squadra che ha permesso a Novellara di gestire in maniera estremamente efficace una situazione tutt’altro che facile.