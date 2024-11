Si trovava in via San Lorenzo in compagnia di altri ragazzi, quando alla vista dei carabinieri che svolgevano un servizio perlustrativo e di controllo alla circolazione stradale, lanciava un involucro all’interno dell’autovettura parcheggiata nelle sue vicinanze. I militari, insospettiti dall’atteggiamento si avvicinavano per procedere all’identificazione dei giovani, appurando che l’involucro lanciato da uno di loro, identificato in un 19enne, era un pezzo di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di circa 30 grammi. Il giovane consegnava ai militari anche un panetto di hashish del peso complessivo di oltre 70 grammi, un bilancino di precisione, nonché la somma contante di euro 290,00 in banconote di vario taglio.

La successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione del 19enne, permetteva inoltre di rinvenire la somma di euro 350, in banconote di vario taglio, e ulteriori sette pezzi di “hashish” del peso complessivo di circa 4 grammi. I fatti risalgono alla notte del 4 novembre scorso.

Per questi motivi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri della stazione di Casalgrande hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, un 19enne residente in un comune del comprensorio ceramico reggiano. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.