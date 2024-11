Il Centro per le Famiglie del Distretto Ceramico in collaborazione con l’Associazione Amici per la Vita, desidera essere a fianco di tutte le famiglie attraversate dal lutto e si propone di operare per la diffusione di una cultura del fine vita condivisa e supportata da tutta la comunità.

Una delle possibilità che abbiamo, per affrontare i momenti di lutto, è quella di farlo insieme ad altre persone, non per dimenticare i nostri affetti ma per provare ad integrare la perdita nella nostra vita. Per questo motivo un percorso di gruppo può essere una delle esperienze che sono di supporto.

Il Gruppo offre sostegno e ascolto nel dolore e nell’elaborazione del lutto. E’ guidato da figure professionali con il ruolo di facilitatori/conduttori e non ha connotazioni religiose.

Non è un gruppo di psicoterapia ma un gruppo di sostegno.

Gli incontri si svolgeranno dalle ore 19.00 alle ore 20.30 presso la sede di Sassuolo del Centro per le famiglie nelle date di lunedì 18 novembre 2024; lunedì 2 e 16 dicembre; lunedì 13 e 27 gennaio 2025; lunedì 10 e 14 febbraio; lunedì 17 marzo; 28 aprile; 12 maggio.

La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi c/o il Centro:

Sede di Sassuolo , via Caduti sul lavoro, 24 – tel. 0536 880680 -centroperlefamiglie.sassuolo@distrettoceramico.mo.it

, via Caduti sul lavoro, 24 – tel. 0536 880680 -centroperlefamiglie.sassuolo@distrettoceramico.mo.it Sede di Fiorano Modenese , Villa Cuoghi via Gramsci, 32 – tel. 0536 940920 – centroperlefamiglie.fiorano@distrettoceramico.mo.it

, Villa Cuoghi via Gramsci, 32 – tel. 0536 940920 – centroperlefamiglie.fiorano@distrettoceramico.mo.it Sede di Formigine , Villa Bianchi – via Landucci 1/A, ingresso da via Fiori – tel. 059 551931 – centroperlefamiglie.formigine@distrettoceramico.mo.it

, Villa Bianchi – via Landucci 1/A, ingresso da via Fiori – tel. 059 551931 – centroperlefamiglie.formigine@distrettoceramico.mo.it Sede di Maranello, via Magellano 17 – tel. 0536 940920 – centroperlefamiglie.maranello@distrettoceramico.mo.it

A quanti operano nei servizi educativi ed accompagnano la crescita di bambini e ragazzi (insegnanti, educatori, operatori, animatori) sarà dedicato uno spazio apposito, un incontro pomeridiano a libero accesso:

CRESCERE CON LE CICATRICI con la dott.ssa Sarah Scandone, lunedì 2 dicembre 2024, ore 16.45 presso la sala riunioni Centro per le famiglie – sede di Sassuolo, via Caduti sul lavoro 24 Sassuolo.