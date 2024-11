Un paleontologo che nella mattinata di oggi, in compagnia di un collega, era alla ricerca di reperti nella zona della Tagliolina nel comune di Bazzano, è scivolato lungo un calanco procurandosi un doloroso trauma alla caviglia che non gli ha più consentito di proseguire.

Erano circa le 11 quando l’amico ha allertato il 118. La Centrale Operativa Emilia Est ha inviato il Soccorso Alpino, Stazione Rocca di Badolo, l’elicottero del 118 di Pavullo nel Frignano, dotato di verricello, con a bordo un Tecnico di elisoccorso del CNSAS, l’ambulanza di Zola e i Vigili del Fuoco che hanno attivato anche l’elicottero.

Il paziente, un 67enne residente nel comune di Valsamoggia, raggiunto dai tecnici territoriali del Soccorso Alpino, dopo aver valutato la sicurezza ambientale, hanno immobilizzato l’arto fratturato dell’uomo, garantendogli anche la protezione termica. L’elicottero dei Vigili del Fuoco arrivato in zona, ha sbarcato i due aereo – soccorritori. Poco dopo è arrivato anche l’elicottero del 118 che ha sbarcato il personale tecnico e sanitario con il verricello in quanto la zona non è atterrabile. Dopo valutazione da parte del medico

anestesista al paleontologo è stata somministrata l’analgesia per lenire il dolore.

Successivamente, posizionato sulla barella, l’uomo è stato recuperato con il verricello e trasferito all’Ospedale Maggiore di Bologna.