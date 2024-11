Il secondo titolo nel cartellone del Boiardo, martedì 12 novembre, è La Valigia. In viaggio con Dovlatov con la regia di Paolo Rota. Giuseppe Battiston in maniera dissacrante e ironica dà voce al romanzo omonimo del giornalista e reporter russo Sergei Dovlatov pubblicato nel 1986. È la storia della sua emigrazione in America che si svela attraverso racconti autobiografici per dare occasione al passato di fluire in una narrazione nostalgica.

La valigia, così personale e unica, diventa metafora della diasporica condizione umana: emigranti dello spazio e del tempo. Emigriamo dalla nostra giovinezza, da un passato fatto di persone, immagini, episodi e sentimenti che il ricordo ha la forza di immortalare e resuscitare.

Il pubblico si troverà a giocare insieme a Battiston per scoprire che il sentimento che muove Dovlatov non è solo la libertà, ma qualcosa di più profondo. In un continuo passaggio tra presente e passato, lo spettacolo usa come dispositivo narrativo ed evocativo uno studio radiofonico, ricostruito dallo scenografo Nicolas Bovey. In questo contesto, l’attore friulano evoca la storia di Dovlatov: personaggi riemergono dalla memoria, uomini e donne raccontati con il filtro della distanza, della distorsione e della comicità, il monologo diventa via via popolato da più interpreti.

