Il Sindaco metropolitano ha incontrato in mattinata l’Associazione Bancaria Italiana – ABI – Commissione regionale Emilia-Romagna e gli Istituti di credito che operano sul territorio per condividere alcune informazioni e valutazioni sulla situazione conseguente al recente evento alluvionale di ottobre, anche per sostenere la richiesta inviata da ABI alle banche di sospendere i mutui per la popolazione colpita.

Il Sindaco ha fatto una breve sintesi degli eventi che hanno colpito il capoluogo e diversi comuni del territorio metropolitano e della situazione ancora difficile in cui si trova un numero importante di cittadini. Ha descritto le prime misure attivate dall’amministrazione, fra cui il conto corrente aperto dalla Città metropolitana per l’emergenza alluvione.

Il segretario della commissione regionale ABI Mario Bernardi ha comunicato di aver inviato indicazione alle banche di sospendere le rate dei mutui per un anno, così come previsto dal protocollo esistente tra ABI, Protezione Civile, Associazioni Consumatori per assicurare la tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali. Il provvedimento interessa tutti i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati.

Il Sindaco ha spiegato che si sta lavorando a un piano di ripartenza su cui sarà chiesto anche un contributo di proposte al sistema bancario ed ha ringraziato ABI e tutti gli istituti di credito intervenuti per la grande sensibilità e per le tante iniziative che stanno promuovendo, anche in autonomia, per sostenere la comunità metropolitana. Questo Tavolo di confronto rimane aperto per aggiornamenti sui provvedimenti e sulle progettazioni più puntuali che verranno presentati nelle prossime settimane.