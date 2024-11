Le dieci vite vissute da Michela Murgia raccontate in Sala della Mura, nell’ambito delle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Lunedì 11 novembre nello spazio di via della Conciliazione serata dedicata alla scrittrice, intellettuale e attivista sarda, con la presentazione della sua autobiografia postuma “Ricordatemi come vi pare”. In dialogo con Fabiano Massimi, Beppe Cottafavi, editor e amico di Murgia, presenterà il libro che vuole essere una sorta di resa dei conti sul potere, sul femminismo, la fede e la letteratura.

Ormai prossima alla morte, la scrittrice ha trascorso una settimana con Cottafavi, raccontandosi anche nei dettagli più intimi, dalle parentele queer agli anni di politica attiva e di militanza culturale, tutti raccolti in questo volume edito da Mondadori.

L’incontro in Sala delle Mura, ad ingresso libero e gratuito, inizierà alle 21.