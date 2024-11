Da lunedì 11 novembre sono previsti lavori sulla rete elettrica da parte di E-Distribuzione Spa, a Fiorano Modenese.

Sono previste modifiche alla viabilità con restringimento della sede stradale e istituzione del senso unico alternato regolato da movieri o da semafori mobili, in via Statale, via Motta, via Nirano I e II Tronco, via del Castello e via dell’Elettronica, dalle ore 8.00 alle 16.00 dall’11 novembre al 6 dicembre 2024.