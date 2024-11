Questa mattina presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Modena sono stati premiati i vincitori della diciassettesima edizione di Stuzzicagente Autunno, manifestazione enogastronomica organizzata da Modenamoremio e tenutasi lo scorso 29 Settembre.

Alla premiazione erano presenti l’Assessore Centro Storico, Turismo e Promozione della Città Andrea Bortolamasi, l’Assessore al Commercio e Attività Produttive Paolo Zanca, il Vice Segretario Generale della Camera di Commercio Massimiliano Mazzini, il Vice presidente di Modenamoremio Marcello Nicolini, il Responsabile Privati Area Nord BPER Banca Alberto Parmiggiani, il Presidente di Piacere Modena Enrico Corsini, la rappresentante del Progetto Refettorio Modena Food for Soul Eleonora Peia e il Direttore di Modenamoremio Angelo Giovannini.

Tra i partecipanti, il locale più votato dal pubblico e premiato dalle autorità per il “miglior food” proposto è stato PARI’ CAFFE’ CON CUCINA che ha ottenuto numerosi consensi grazie alla qualità del “Tortino di nocciole senza lattosio con zabaione”.

Il premio “miglior drink” è invece stato assegnato dalla Giuria Popolare a LABEERINTO per la “Birra piccola a scelta tra 6 tipologie e una tigella con lardo e Parmigiano Reggiano DOP”, molto apprezzato dai partecipanti.

La Giuria di Qualità, rappresentata da 3 esperti della cucina modenese: Enrico Corsini, Presidente di Piacere Modena e del Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, Luca Cesari, Giornalista Specializzato, Roberta Gualtieri, Chef co-titolare de Il Biancospino, ha decretato come vincitore per il “miglior food” VITTO TRATTORIA ITALIANA con la proposta “Il Tortellone Carbonaro: tortelloni modenesi alla moda carbonara” , mentre il premio miglior drink è invece stato assegnato a THE MOREOVER per il “Gin Tonic Premium a scelta tra 10 gin”.

È stato assegnato inoltre il premio TOO GOOD TO GO all’attività che meglio è riuscita ad utilizzare i prodotti, senza sprecarli. Il locale prescelto è BALZAC BISTROT con “Hummus con ceci, tahina, pomodorini confit, sedano, olio al peperoncino e crostini di pane”.

A proposito di anti-spreco, da segnalare la collaborazione con Refettorio Modena del Progetto Food for Soul.

Si riconferma così il successo di Stuzzicagente che, grazie alla formula a gettoni, consente al pubblico di personalizzare il proprio menù.

L’evento ha avuto il patrocinio del Comune di Modena e l’importante sostegno di BPER Banca e del Marchio Tradizione e Sapori di Modena della Camera di Commercio.

Un ringraziamento a Piacere Modena per aver omaggiato ai vincitori i prodotti tipici e le specialità enogastronomiche del nostro territorio.