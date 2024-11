Il Comune di San Cesario sul Panaro, insieme all’Unione dei Comuni di Sorbara, è uno dei 13 enti regionali che, grazie ai fondi europei della Regione Emilia-Romagna e al supporto di AESS (Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile), daranno inizio al LAB.T.E.C. (Laboratorio Territoriale per l’Energia Condivisa), un percorso di incontri partecipati che avrà l’obiettivo di attivare una riflessione sulla transizione energetica, sulle opportunità ad essa legate e sul contributo attivo che ognuno può dare a questo importante processo di decarbonizzazione e contrasto al cambiamento climatico.

Si parte martedì, 12 novembre alle ore 20:30, con il primo incontro dal titolo “Crisi climatica e Transizione ecologica: abbiamo un piano!”, in programma negli spazi di Kinó Campus, Via Piave 3, San Cesario. Il primo incontro verterà sulla presentazione del PAESC (Piano di Azioni per l’Energia Sostenibile e il Clima), il programma strategico delle politiche energetiche locali, di cui l’Unione dei Comuni di Sorbara si è dotata nel 2024.

Il LAB.T.E.C. di San Cesario sul Panaro è uno strumento che si aggiunge alle azioni già messe in campo dall’Amministrazione comunale e dall’Unione Sorbara a sostegno della transizione ecologica del territorio, a cui si aggiunge un tassello in più: il coinvolgimento attivo di cittadini/e, dalle fasce più giovani a quelle adulte, invitati a partecipare in modo diretto alle politiche energetiche intraprese dall’amministrazione locale e sulle prospettive future.

Seguirà l’11 dicembre il secondo incontro del percorso che avrà per tema “Crisi climatica e Transizione ecologica: nuove idee dal Kinò Campus per San Cesario” che verterà sulle tematiche emerse nel primo incontro e su nuove idee e proposte per il Comune di San Cesario sul Panaro.

La scelta di Kinò Campus come spazio per la realizzazione dei laboratori cittadini “racconta” la visione dell’amministrazione comunale sul tema della rigenerazione, intesa non solo come un’operazione tecnica e strutturale, ma come un’azione di recupero delle relazioni, di “ristrutturazione” dei legami sociali e culturali. Da ex cinema a spazio per la sperimentazione, la cultura e l’immaginazione, Kinò Campus è il risultato di un articolato percorso partecipativo promosso dal Comune di San Cesario sul Panaro che ha consentito di dare nuova vita all’ex cinema comunale di via Piave, riportandolo ad una visione di spazio aperto, flessibile, inclusivo e partecipativo.

La partecipazione agli incontri del LAB.T.E.C. è gratuita, previa compilazione del modulo dedicato: https://forms.office.com/e/MzZc9aqUMk. Le informazioni sul laboratorio territoriale e sui temi ad esso legati, saranno comunicate attraverso un bollettino informativo – il Bollettino di Comunità – pubblicato mensilmente sul sito web del Comune.

Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile scrivere a labtec@aessenergy.it

Cosa: incontro LAB.T.E.C. “Crisi climatica e Transizione ecologica: abbiamo un piano!”

Dove: Kinó Campus, Via Piave 3, San Cesario sul Panaro

Quando: primo laboratorio, martedì 12 novembre 2024 ore 20:30-22:30

Iscrizioni: https://forms.office.com/e/MzZc9aqUMk

E-mail: labtec@aessenergy.it