I Carabinieri della Stazione di Anzola Emilia hanno denunciato un 18enne italiano per il reato di truffa in concorso. L’attività investigativa svolta dai Carabinieri ha permesso di accertare che il sito internet “clone” era stato realizzato a modello e copia di quello ufficiale legalmente incaricato per la vendita on-line dei biglietti relativi al tour di una nota rock star italiana, in programmazione per la prossima estate.

Il numero delle persone truffate è ancora in corso di quantificazione mentre, al momento, l’ingiusto profitto ricavato dai bonifici ricevuti è di circa 16.000 euro. Contrariamente al sito ufficiale, nel quale il pagamento avviene tramite le piattaforme on line, in questo sito “clone”, che a primo impatto visivo appariva uguale a quello vero, il pagamento era richiesto obbligatoriamente tramite bonifico bancario istantaneo fatto su un conto corrente. Tale escamotage era stato architettato al fine di ingannare i tanti fans che, ritenendolo un sito serio e ufficiale, hanno proceduto ad effettuare tali bonifici per l’acquisto dei biglietti a prezzi concorrenziali, senza mai ricevere realmente il biglietto.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna invitano tutti coloro che hanno acquistato, tramite bonifico bancario istantaneo, biglietti per le date del tour 2025 di una nota rock star italiana, a rivolgersi alla Caserma dei Carabinieri più vicina per presentare denuncia/querela o anche solo per ricevere un consiglio, suggerendo altresì di acquistare i biglietti solo attraverso piattaforme ufficiali.