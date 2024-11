Questa mattina, nella suggestiva cornice del Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ha avuto luogo una toccante cerimonia per l’inaugurazione del monumento dedicato al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Eroe della lotta alla criminalità organizzata e simbolo del sacrificio per la sicurezza e la giustizia in Italia, il Generale Dalla Chiesa continua a rappresentare un modello di integrità e dedizione allo Stato.

La cerimonia è proseguita con la deposizione floreale in memoria del Carabiniere Nicola Campanile, l’alzabandiera e la deposizione della corona al monumento dei Caduti nella Piazza Caduti di Nassiriya. A seguire, la benedizione della lastra commemorativa con le immagini dei caduti ha preceduto la celebrazione della Santa Messa, officiata in suffragio dei Caduti di Nassiriya e di tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita in nome della pace in Iraq e Afghanistan.

Dopo la funzione, il Sindaco di Pavullo Nel Frignano e le altre autorità hanno espresso parole di profondo riconoscimento per coloro che, come il Generale Dalla Chiesa, hanno dedicato la propria vita alla difesa dei valori di libertà e giustizia.

Il Corpo Bandistico di Pavullo ha accompagnato i momenti più solenni della giornata, che ha visto la partecipazione delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, le quali hanno reso omaggio con i loro vessilli, unendosi alla comunità in un atto di memoria collettiva e di servizio al Paese.