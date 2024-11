Nella sera di ieri, venerdì 8 novembre, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato sono intervenuti in via Cecati a seguito della segnalazione del furto di un’autovettura ai danni del titolare di un esercizio commerciale lì presente, consumato, a suo dire, dal alcuni individui travisati.

Immediatamente veniva diramata la nota a tutte le volanti presenti sul territorio che si mettevano alla ricerca dell’autovettura che veniva rintracciata poco dopo. Alla vista di una volante, però, gli individui presenti all’interno dell’autovettura tentavano la fuga ponendo in essere delle manovre pericolosissime.

All’altezza di via Guittone D’Arezzo, i malviventi vistisi ormai braccati abbandonavano l’auto ancora in movimento, che andava ad impattare contro un muro e si davano alla fuga a piedi in direzioni diverse.

Dopo qualche minuto, gli agenti riuscivano a rintracciare e bloccare il conducente dell’auto, ancora con passamontagna calzato, che veniva identificato per un 18enne di origine tunisina già noto per alcuni precedenti di Polizia.

Condotto presso i locali della Questura per gli accertamenti di rito, il 18enne è stato tratto in arresto per le ipotesi di reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e furto aggravato in concorso.

Il giovane si è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida che si è celebrata questa mattina e all’esito della quale il G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Emilia ha convalidato l’arresto e ha disposto a carico del 18enne la misura cautelare dell’obbligo di firma giornaliero. L’auto oggetto di furto, ancora marciante seppur danneggiata, è stata invece restituita al legittimo proprietario