E’ disponibile nella sezione dedicata alle elezioni del 17 e 18 novembre del sito della Regione Emilia-Romagna un video con tutte le informazioni sulla tornata elettorale che eleggerà il o la nuova presidente. Della durata di due minuti e 45 secondi, elenca i dettagli del voto e le modalità possibili attraverso le quali esprimere la propria preferenza. E’ stato realizzato dall’Agenzia di Informazione e Comunicazione della Giunta.

Il video è stato caricato anche sul canale YouTube della Regione e su tutti i profili social: Instagram, X, Facebook e Linkedin. (Sotto i link a cui scaricarlo nei diversi formati)

Il portale delle elezioni

Il portale dedicato alle elezioni rappresenta una vera e propria guida interattiva, con il dettaglio di tutte le liste e i nomi dei candidati, i manifesti e i fac-simili delle schede, le istruzioni per le amministrazioni e le indicazioni utili per gli elettori. Inoltre, è possibile consultare i dati divisi per province e comuni.

L’Emilia-Romagna al voto

Le elezioni regionali in Emilia-Romagna si terranno domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024. I seggi saranno aperti la domenica dalle ore 7 alle ore 23 e il lunedì dalle ore 7 alle ore 15.

L’elettore deve presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l’ha smarrita può richiederla all’ufficio elettorale del comune di residenza.

Per quanto attiene la modalità di voto, ciascun elettore può votare solo per una candidata o candidato alla carica di presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo; votare una candidata o candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste; votare disgiuntamente per una candidata o candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle altre liste non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste; votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore della candidata o candidato presidente della Giunta regionale a essa collegato.

L’elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza per una candidata o candidato a consigliere regionale, scrivendo il cognome (o il cognome e nome) della candidata/o o dei due candidati compresi nella stessa lista.

Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.