L’esperienza di stage formativo presso la Procura della Repubblica di Modena, avviata oltre un anno fa, rivolta agli agenti ed ufficiali della Polizia Locale di Formigine compie un importante passo in avanti.

A partire da oggi, martedì 12 novembre, la collaborazione tra Procura e Comune di Formigine diviene ancora più stretta. E’ stato infatti firmato un accordo che prevede una presenza continuativa, per la durata di un anno, prorogabile, di un ufficiale della Polizia Giudiziaria appartenente al Comando di Formigine presso la Procura di Modena, in un ufficio di primaria importanza che dispiega la propria attività collaborando con tutti i servizi di polizia giudiziaria del Circondario tra i quali tutti i comandi di polizia locale della provincia.

L’ufficiale di Polizia Giudiziaria del Comando di Formigine distaccato in Procura avrà occasione di perfezionare le proprie conoscenze giuridiche anche alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali in materia di diritto penale sostanziale e procedurale, acquisire buone prassi in materia di trattazione e redazione delle comunicazioni di notizie di reato nonché della esecuzione delle sentenze penali. Il tutto al fine di rendere ancora più efficiente l’attività della Polizia Locale di Formigine in materia di Polizia Giudiziaria attraverso la successiva formazione “a cascata” degli appartenenti al Comando; ciò in un momento, come quello attuale, in cui la Polizia Locale deve sapere padroneggiare con grande precisione ed ampiezza tutti gli istituti e strumenti previsti dal Legislatore.

L’incontro tra il Procuratore della Repubblica Luca Masini, il Sindaco Elisa Parenti e la Comandante della Polizia Locale Susanna Beltrami è stato anche occasione per consegnare a due Ispettori della Polizia Locale di Formigine, Denis Catozzi e Carlo Cinelli, l’attestato di frequenza relativo allo stage formativo svolto dagli stessi presso la Procura della Repubblica di Modena.