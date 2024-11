Sabato scorso nel Parco di via Comunità Europea a Pieve di Guastalla è stata inaugurata la Panchina inclusiva della Gentilezza con la Cassetta dei messaggi gentili. Un progetto delle Associazioni Noi per l’Hospice, Un bambino per amico e Anffas di Guastalla, sostenuta dal Comune di Guastalla nell’ambito del Bando Comunale WellFARE. Alla inaugurazione erano presenti il sindaco Paolo Dallasta, la vice sindaco e assessore alla scuola Chiara Lanzoni e l’assessore al welfare Alessandra Medici, insieme con i rappresentanti delle associazioni, gli alunni delle classi quarte della scuola primaria di Pieve di Guastalla e il gruppo dei ragazzi di Ubuntu.

“La panchina della gentilezza, con la sua particolare forma inclusiva, che consente di posizionare carrozzine o passeggini, e la cassetta dei pensieri gentili rispondono pienamente agli obiettivi del bando WELLfare, pubblicato dal Comune di Guastalla nel luglio 2023 – ha detto l’Assessore al Welfare Alessandra Medici – Il bando si proponeva, infatti, di andare incontro alle tante solitudini presenti nella comunità e superare definitivamente il lungo periodo di isolamento sociale indotto dal Covid19. La panchina, da sempre simbolo di condivisione e incontro, è stata posizionata in un parco pubblico frequentato soprattutto da bambini e ragazzi, nella speranza possa essere un luogo di incontro e di scambio, anche di messaggi positivi”.