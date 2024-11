A ventuno anni dalla strage di Nassirya, Modena ha omaggiato chi perse la vita il 12 novembre 2003 nell’attacco alla base italiana Maestrale con una cerimonia al monumento ai Caduti in viale delle Rimembranze alla quale hanno partecipato le autorità civili, militari e religiose.

Il prefetto Fabrizia Triolo, il sindaco Massimo Mezzetti e il presidente della Provincia Fabio Braglia hanno deposto una corona sul monumento e, dopo la preghiera pronunciata da mons. Giuliano Gazzetti, sono intervenuti per ricordare il sacrificio dei caduti nell’attacco compiuto con un camion imbottito di tritolo lanciato a folle velocità contro la base. Morirono 28 persone: 19 italiani – 12 carabinieri, 5 appartenenti all’esercito, due civili e nove cittadini iracheni-. In particolare, i militari italiani si trovavano a Nassyria impegnati in una missione di peacekeeping e di sostegno alla ricostruzione del paese dopo la guerra.

Dal 2009 quella del 12 novembre è diventata la “Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace”.