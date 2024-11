Sarà Pablo Trincia, giornalista, podcaster e autore, l’ospite che inaugurerà la 5^ edizione del MoRe Impresa Festival, la manifestazione promossa da Lapam Confartigianato rivolta alle imprese e ai privati cittadini per promuovere e sensibilizzare sulle tematiche attuali. Quest’anno il focus della manifestazione si incentra sul “Lavoro” e Pablo Trincia aprirà il Festival raccontando la sua storia e soffermandosi sul linguaggio.

L’appuntamento con l’iniziativa dal titolo: “Talento, passione e lavoro:la voce di Pablo Trincia” è in calendario per mercoledì 13 novembre, a partire dalle ore 20.30, presso la Camera di Commercio di Modena in Via Ganaceto 134.

In apertura di serata è prevista l’introduzione del Prorettore Vicario Unimore Prof. Gianluca Marchi.

Insieme a Trincia ragioneremo sull’evoluzione del linguaggio con i diversi mezzi di comunicazione a disposizione al giorno d’oggi e su come raccontare le “storie”.

All’interno di MoRe Impresa Festival, l’associazione propone anche in questo 2024 la terza edizione di Manifatture Aperte, il progetto per portare gli studenti del territorio all’interno di imprese associate Lapam Confartigianato.

Tutte le informazioni sugli appuntamenti del Festival sono reperibili sul sito www.moreimpresafestival.it oppure sul sito www.lapam.eu .

Il MoRe Impresa Festival è realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Modena patrocinato da Regione Emilia-Romagna, Comune di Modena e Unimore.