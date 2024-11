Nel 2023 gli attacchi cyber ai danni delle aziende italiane sono aumentati del 625% rispetto al 2022. Una tendenza in crescita anche nell’anno in corso. Sono i numeri resi noti dall’Agenzia nazionale per la cybersicurezza nazionale (Acn) che, a inizio luglio, ha anche pubblicato per la prima volta i dati relativi ai attacchi informatici avvenuti solo a maggio nel nostro Paese. Gli episodi totali sono 283. Rispetto al mese precedente, l’aumento è del 148%.

Queste tematiche saranno al centro del convegno “Attacchi informatici alle aziende – Un fenomeno da comprendere per sapersi difendere”, in programma giovedì 14 novembre, dalle ore 15.00, alla Camera di Commercio di Modena. L’evento consentirà di analizzare lo stato della sicurezza informatica per le aziende, con uno specifico interesse per le imprese della provincia di Modena.

“Questo evento si inserisce nelle attività di formazione continua e trasferimento tecnologico sui temi della sicurezza informatica che Unimore porta avanti ormai da anni. È importante creare e mantenere un canale di comunicazione vivo tra le aziende di ogni dimensione e l’Università, per costruire collaborazioni virtuose in grado di portare un miglioramento concreto nella sicurezza informatica di un intero territorio” – commenta il Prof. Mirco Marchetti di Unimore.

Rappresentanti delle forze dell’ordine di rilievo nazionale, tra cui il Prefetto Raffaele Grassi (Vice Capo della Polizia, Direttore Centrale della Polizia Criminale), Ivano Gabrielli (Direttore Nazionale della Polizia Postale e della Sicurezza Cibernetica) e Luca Masini (Procuratore della Repubblica di Modena) discuteranno le attività e l’evoluzione della criminalità informatica.

Mauro Cicognini (Clusit) e Antonio Apruzzese (docente presso il Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche) presenteranno i principali risultati della ricerca condotta dall’Università di Modena e Reggio Emilia, in collaborazione con la Camera di Commercio di Modena e il Clusit – Associazione italiana per la sicurezza informatica. I dati ottenuti analizzando le risposte fornite in modo anonimo da più di 500 aziende della provincia di Modena rappresentano il reale stato delle imprese del nostro territorio, ed evidenziano la numerosità degli attacchi informatici e alcune problematiche tecniche e organizzative. I risultati evidenziano il ruolo delle aziende di grandi dimensioni, veri propulsori della “messa in sicurezza” di intere filiere produttive.

Paolo Boni (Amministratore Delegato di INALCA S.p.A.) e Andrea Ruscitti (Responsabile IT IRIS Ceramica Group) presenteranno le attività che stanno realizzando per prevenire gli attacchi informatici.

Per concludere, Mauro Andreolini (Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche) e Mirco Marchetti (Professore Associato presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”) parleranno di come un attaccante informatico vede una tipica PMI, e dell’importanza della gestione e dei processi, ancor più che delle tecnologie, per la sicurezza informatica in azienda.

Gli interventi saranno moderati da Beppe Boni, editorialista e già Condirettore de Il Resto del Carlino.

Per maggiori informazioni contattare il Prof. Mirco Marchetti: mirco.marchetti@unimore.it .