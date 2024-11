La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto due cittadini tunisini di 22 e 23 anni per il reato di furto aggravato in concorso.

L’11 novembre scorso, intorno alle ore 19.00, una pattuglia della Squadra Volante in servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Giardini, nei pressi del Direzionale 70, ha notato due uomini intenti ad armeggiare attorno ad un monopattino elettrico assicurato ad una ringhiera nei pressi di alcuni esercizi commerciali. Gli agenti insospettitisi hanno invertito il senso di marcia, raggiunto e fermato i due giovani, che nel frattempo si erano impossessati del veicolo e stavano per allontanarsi.

Gli agenti hanno trovato sul monopattino una catena tranciata di colore rosso, la cui parte mancante è stata rinvenuta ancora legata alla ringhiera. Gli agenti hanno sequestrato a carico di uno dei due indagati una tronchese nascosta all’interno della tasca di un marsupio.

Il monopattino, del valore commerciale di circa 300 euro, è stato restituito al legittimo proprietario.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata di ieri, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, ha convalidato l’arresto e disposto nei loro confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.