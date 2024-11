Il 14 novembre 1944 si spegneva Genoeffa Cocconi, moglie di Alcide Cervi e madre dei Sette Fratelli e delle sorelle Rina e Diomira. Ottant’anni dopo, Casa Cervi continua a ricordare Genoeffa, l’importanza della sua figura nella storia della famiglia, simbolo tragico quanto emblematico della Resistenza italiana.

Genoeffa, infatti, non è stata solo “la madre” dei Cervi, ma una donna attiva e fondamentale per l’educazione e per la trasmissione dei valori e degli ideali ai propri figli. Contadina, li aveva avvicinati sin da piccoli all’importanza del sapere e della cultura. La sera, prima di andare a dormire, seduta nella stalla, leggeva a tutta la famiglia libri e romanzi, dalla “Bibbia” ai “Promessi Sposi”. Donna coraggiosa e battagliera, ma anche dolce e molto intelligente, è stata un punto di riferimento per i figli fino alla fine, incoraggiandoli nelle loro ambizioni e aspirazioni.

Dal 14 al 20 novembre sono in programma numerose iniziative per conoscere meglio Genoeffa e le donne di Casa Cervi, simbolo dell’impegno femminile negli anni della Resistenza. Giovedì 14 novembre a Reggio Emilia sarà presentato il primo docufilm sulla sua figura, intitolato “Genoeffa Cocconi: i miei figli, i fratelli Cervi”, diretto dal regista Marco Mazzieri e prodotto dalla Aleo Film di Bologna. Nel pomeriggio di sabato 16 novembre a Casa Cervi è previsto un convegno sulla vicenda di Genoeffa e sul ruolo della donna nella Resistenza di ieri e nelle resistenze di oggi.



«A 80 anni dalla morte di Genoeffa, pochi mesi dopo la fucilazione dei figli, la sentiamo vicina più che mai», dice Albertina Soliani, Presidente dell’Istituto Alcide Cervi. «In questi decenni le donne di Casa Cervi sono state riconosciute come protagoniste, accanto agli uomini, della vicenda straordinaria della Famiglia Cervi. Quattro giorni di memoria e di dibattito, con la presenza delle donne che oggi resistono in tutto il mondo. Dal primo film su Genoeffa, aperto anche alle scuole di Reggio Emilia, al convegno di sabato pomeriggio, al ricordo presso il Nido di Reggio Emilia, che porta il suo nome. La celebrazione degli 80 anni vuole rendere attuali le vite delle donne che, come i loro uomini, hanno fatto la storia dell’Italia».



IL PROGRAMMA

Le celebrazioni iniziano giovedì 14 novembre alle ore 10, con la commemorazione e l’omaggio di fiori a Genoeffa Cocconi e alla Famiglia Cervi presso il Cimitero di Campegine (RE). La sera, alle 20,30, presso il Cinema Al Corso di Reggio Emilia, si terrà l’anteprima nazionale del film “Genoeffa Cocconi: i miei figli, i fratelli Cervi”, con la sceneggiatura di Lorena Ravanetti, la regia di Marco Mazzieri e la produzione a cura di Aleo Film. La proiezione è riservata alle istituzioni e alle associazioni. Il docufilm sarà proiettato anche la mattina successiva per gli studenti del Liceo Classico Scientifico “Ariosto Spallanzani”. Presto verrà comunicata la data in cui il film sarà disponibile al pubblico.

Sabato 16 novembre, a partire dalle 15,30, a Casa Cervi si terrà il convegno “Gli strappi della storia e le riparazioni delle donne. La vicenda esemplare di Genoeffa Cocconi 80 anni dopo, fra storia e sguardi contemporanei”, che inizierà con i saluti di Albertina Soliani e di Francesca Bedogni, Vicepresidente della Provincia di Reggio Emilia. L’incontro sarà un’occasione per approfondire la figura di Genoeffa, grazie alla presenza delle storiche Dianella Gagliani e Laura Artioli, ma anche il ruolo della donna nella Resistenza italiana fino alle tante ‘resistenze’ di oggi nel mondo. Un filo rosso fra passato e presente, reso possibile dalle preziose testimonianze di Diana Bota, mediatrice linguistica e culturale di lingua ucraina e russa, Gulala Salih, attivista curda, e Mahi Tavabeghavami, attivista per i diritti delle donne iraniane. Il dibattito, coordinato da Emma Nicolazzi Bonati, è anticipato da un intervento della storica Elisabetta Salvini. Il convegno è a ingresso libero.

L’ultimo appuntamento in ricordo di Genoeffa si terrà mercoledì 20 novembre alle ore 18 a Reggio Emilia, con una serata di benvenuto riservata ai genitori dei piccoli del Nido d’infanzia comunale Genoeffa Cocconi Cervi.

Il programma completo delle iniziative è disponibile su www.istitutocervi.it. Per informazioni è possibile scrivere a info@istitutocervi.it o telefonare al numero 0522 678356.