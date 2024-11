E’ stato siglato in questi giorni l’accordo di collaborazione triennale tra il sindacato pensionati Spi Cgil di Modena e il Comitato modenese dell’Anpi (Associazione nazionale partigiani) per promuovere iniziative e attività per la memoria della Resistenza, a sostegno dell’Antifascismo e della Pace.

Le due associazioni condividono lo stesso patrimonio ideale e l’impegno nell’azione democratica per una società più giusta e per la lotta a ogni forma di fascismo vecchio e nuovo come base della convivenza presente e futura in Italia e in Europa.

Per rafforzare la collaborazione già in essere da tempo, Spi Cgil e Anpi hanno quindi siglato un accordo che le impegna a promuovere e organizzare iniziative sulle principali ricorrenze civili della Resistenza, nella diffusione della cultura e memoria storica contemporanea, nonché dei valori costituzionali dell’antifascismo.

A questo scopo si impegnano ad ospitare reciprocamente notizie, contributi e comunicazioni sui propri canali sociali, siti web e pubblicazioni periodiche. Un delegato Anpi partecipa alle attività del Gruppo Resistenza dello Spi Cgil e analogamente un rappresentante Spi Cgil parteciperà al Comitato provinciale Anpi per le celebrazioni dell’80° della Liberazione.

Le due associazioni si impegnano anche a promuovere l’adesione reciproca dei propri iscritti. Definito anche un Comitato di coordinamento che definisce le linee di lavoro comuni e individua le risorse e le modalità operative della collaborazione.