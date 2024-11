L’amministrazione comunale informa la popolazione residente nel centro abitato di Sant’Anna, che nell’ambito dell’attività formativa organizzata dalla Consulta Provinciale per il Volontariato di Protezione Civile di Modena, sabato 16 novembre dalle ore 8 sino alle ore 15 circa, a conclusione del Corso per addetti all’emergenza idraulica ed idrogeologica rivolto ai vari Gruppi comunali ed Associazioni facenti parte della CPCVP, si terrà una prova pratica. La formazione si svolgerà nella Cassa di espansione del fiume Panaro e in una porzione del parco pubblico di via del Borghetto.

Saranno presenti circa 60 volontari oltre al personale istruttore della Consulta per il volontariato, provvisto dei mezzi e delle attrezzature necessarie allo svolgersi di quanto indicato.

Oltre alle prove descritte sarà effettuato per un breve tratto il monitoraggio dell’argine interno della Cassa di espansione.

Si precisa che le esercitazioni non comporteranno modifiche della viabilità, ma sarà solo interdetto il parcheggio negli stalli di fronte alla cabina elettrica, da venerdì 15 corrente mese, sino al termine della prova.

Per eventuali informazioni rivolgersi al Settore LL.PP. – Tecnico manutentivo tel. 059-936731 o 059-936700