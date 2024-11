Sono all’esatto vaglio i motivi che avrebbero visto un uomo di 67anni colpire a pugni in viso un 66enne. La vittima, che dopo l’episodio si è recata presso l’Ospedale Sant’Anna di Castelnovo né Monti per le cure del caso, è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni per un importante trauma facciale.

Le indagini svolte dai militari di Villa Minozzo, a cui il malcapitato ha sporto denuncia, supportate da concordi dichiarazioni testimoniali, hanno permesso di acquisire elementi di presunta responsabilità nei confronti del 67enne di origini nordafricane. Per questi motivi, con l’accusa di lesioni personali, i carabinieri hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia l’uomo, residente in un comune dell’Appennino reggiano. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

I fatti risalgono al 6 ottobre scorso intorno alle ore 11:00, quando la vittima, che si trovava a Villa Minozzo durante l’espletamento della sua attività lavorativa di commerciante ambulante, è stato raggiunto da un conoscente che dopo una lite gli dava alcuni pugni sugli zigomi, labbra, occhi e naso che gli provocavano vistose ecchimosi e ferite al volto. L’aggressore avrebbe poi prelevato dall’auto un bastone di legno, tentando di utilizzarlo contro la vittima, che riusciva ad evitare i colpi. Solo l’intervento di alcuni passanti che avevano assistito alla scena faceva desistere il presunto aggressore dal proseguire nell’azione delittuosa, mettendolo in fuga.

Dopo l’aggressione subita, la vittima si recava presso l’ospedale di Castelnovo Monti per le cure del caso. Successivamente si recava presso la stazione dei carabinieri di Villa Minozzo per formalizzare la denuncia, a seguito della quale, i militari davano avvio alle indagini. I risvolti investigativi, supportati dalle concordi dichiarazioni testimoniali, permettevano di acquisire elementi di presunta responsabilità nei confronti del 67enne, in ordine al reato di lesioni personali aggravate, per la cui ipotesi veniva denunciato.