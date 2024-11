Sette appuntamenti in altrettante zone della città per confrontarsi con i cittadini: sono quelli che la sindaca di San Lazzaro di Savena, assieme a tutti gli assessori della Giunta comunale, terranno a partire dalla prossima settimana e fino a febbraio 2025 grazie all’iniziativa “Incontri di comunità”. In tutti gli appuntamenti l’Amministrazione comunale dialogherà con i cittadini per ascoltare le loro esigenze, ricevere suggerimenti e consigli ma anche per spiegare qual è l’idea di città e di comunità che si vuole attuare per i prossimi anni. Particolare attenzione verrà riservata al tema dell’alluvione che sarà al centro soprattutto dei primi incontri.

Si parte giovedì 21 novembre alle 20.30 al centro sociale “La Terrazza” di via del Colle 1 dove ci si concentrerà sulle problematiche che riguardano le zone di Ponticella, Croara, Trappolone e Via Nazionale Toscana. Una settimana dopo (giovedì 28 novembre, sempre alle 20.30) il secondo appuntamento è fissato al centro di formazione “Cnos – Fap Salesiani” in via Idice 27 a Castel de’ Britti. A dicembre l’appuntamento con “Incontri di comunità” sarà, invece, lunedì 2 alle 20.30 al nuovo centro culturale in via Emilia 367/E dove si cercherà di fare il punto sugli interventi che riguardano le zone di Idice, Colunga, Mirandola e Campana.

Gli altri quattro incontri sono tutti previsti nei mesi di gennaio e febbraio 2025 e sempre con inizio alle 20.30: mercoledì 15 gennaio al centro “Tonelli” di via Galletta 42 il focus riguarderà le zone di Mura San Carlo, Pizzocalvo e Farneto, mentre martedì 21 gennaio sarà la volta delle zone di Villaggio Martino, Martiri di Pizzocalvo, Pontebucco e del capoluogo con la serata in programma nella sala 77 del circolo Arci San Lazzaro in via Bellaria 7. L’ultimo appuntamento di gennaio sarà quello di martedì 28 nella sala parrocchiale della Chiesa di San Luca Evangelista, in via Donini 2 alla Cicogna. Chiuderà il ciclo di “Incontri di comunità” l’appuntamento di giovedì 6 febbraio al centro sociale “Malpensa” in via Carlo Jussi dove si approfondiranno le tematiche riguardo al capoluogo, alla Borgatella e alla zona di via Caselle.

“Con questo ciclo di incontri che inauguriamo giovedì 21 novembre vogliamo essere ancor di più vicini ai nostri cittadini proseguendo nell’attività di ascolto che abbiamo portato avanti già nei primi mesi del nuovo mandato – spiega l’Amministrazione comunale – Purtroppo la doppia emergenza, provocata dalle alluvioni di settembre e ottobre, ha pesantemente colpito una parte del nostro territorio. Per questo abbiamo voluto dare priorità nel calendario degli incontri proprio a quelle zone della nostra città che sono state interessate dagli eventi alluvionali e che hanno registrato le maggiori criticità. I danni, come sappiamo, sono stati ingenti e la gestione della ricostruzione sarà lunga e complessa. Dobbiamo trovare le forze per rialzarci e ripartire, puntando con ancora più su un’idea di comunità aperta e solidale che deve caratterizzare San Lazzaro anche per i prossimi anni”.

Per partecipare è consigliato, ma non obbligatorio, registrare la propria presenza attraverso l’apposito modulo presente sul sito del Comune e disponibile a questo link. Sarà possibile registrarsi anche all’ingresso di ogni singolo incontro.