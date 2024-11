Ottanta studenti in aula per la dodicesima edizione di Bellacoopia University, il corso organizzato e promosso dal Legacoop Emilia Ovest in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia, aperto ai dipartimenti di Comunicazione ed Economia, Educazione e Scienze Umane, Scienze e Metodi dell’Ingegneria, Scienze della Vita, Economia Marco Biagi.

Il percorso si articola da novembre ad aprile, in un articolato calendario di lezioni teoriche sulle caratteristiche societarie, giuridiche e valoriali della forma di impresa cooperativa e una parte laboratoriale in cui i partecipanti saranno chiamati ad elaborare un business plan, partendo da un’idea e con l’affiancamento di cooperative tutor, così da sperimentare la sviluppo e la costituzione di un’impresa.

La lezione inaugurale è stata aperta dai saluti di Giovanni Verzellesi, Pro Rettore dell’Unimore ed Edwin Ferrari, presidente Legacoop Emilia Ovest, a cui sono seguite le relazioni introduttive di Daniela Cervi e Nicola Siliprandi, responsabili di progetto, che hanno lasciato poi la parola ai docenti Gianluigi Contin, esperto di strategia di impresa e Mario Mazzoleni, professore di economia e conoscitore del modello cooperativo.

Il corso Bellacoopia University dà diritto a 6 CFU a tutti gli studenti partecipanti, e vuole trasmettere ai giovani i valori di socialità, eticità, mutualità, imprenditorialità e impegno civile attraverso la conoscenza dell’esperienza cooperativa.