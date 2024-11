Giovedì 21 novembre 2024, alle ore 19. Presso la Sala di Villa Cuoghi a Fiorano Modenese, è in programma l’Assemblea del Club Amici di Fiorano, che ieri sera, giovedì 14 novembre, ha inaugurato la nuova stagione con un incontro conviviale al Ristorante Touring, presenti il sindaco Marco Biagini che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale, l’arciprete don Roberto Montecchi, gli ex sindaci Renzo Sola ed Egidio Pagani, che ha condotto la serata, in assenza del convalescente presidente Giuseppe Battaglia.

Giovedì 21 novembre sarà proprio Battaglia, quale presidente uscente, a porgere l’iniziale saluto, cui seguiranno gli adempimenti associativi, in particolare l’approvazione del bilancio, l’elezione del consiglio direttiva, la presentazione del programma annuale 2025.

All’assemblea possono partecipare i soci ed è possibile iscriversi anche nel corso della serata.

Il Club conferma il suo impegno per fare conoscere la storia, la cultura, le tradizioni, il dialetto, le bellezze architettoniche e materiali, i personaggi e gli artisti, la scuola e lo sport a Fiorano attraverso mostre, conferenze, spettacoli, momenti conviviali.

C’è inoltre la volontà di costruire un centro di documentazione che raccolga pubblicazioni, libri, fotografie, filmati e documenti sulla vita di Fiorano da mettere a disposizione di studiosi e cittadini.