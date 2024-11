L’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico cerca, per il Comune di Fiorano Modenese, diverse figure tecniche (due istruttori direttivi, un istruttore ed un esecutore), a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al Settore III – Pianificazione e Gestione del Territorio. A queste si aggiunge la ricerca di un istruttore direttivo contabile da assegnare al servizio Ragioneria.

Tutti bandi di concorso sono disponibili sul sito dell’Unione in Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.

Scadono lunedì 18 novembre 2024 alle ore 12.00 i termini per presentare domanda per concorrere alla posizione di istruttore tecnico direttivo per il servizio Urbanistica, Edilizia e Ambiente e alla posizione di istruttore tecnico direttivo al servizio Lavori Pubblici. Per entrambe le figure è richiesto laurea attinente. Per la posizione aperta per il servizio Lavori Pubblici è necessaria anche l’abilitazione all’esercizio professionale di ingegnere o architetto.

Anche per partecipare al concorso per istruttore direttivo contabile la scadenza è lunedì 18 novembre (ore 12.00). E’ richiesta laurea specifica.

Mentre c’è tempo fino a venerdì 22 novembre 2024, sempre entro le ore 12.00, per presentare domanda per la posizione di istruttore tecnico al servizio Lavori Pubblici (necessario diploma di maturità o laurea specifica e abilitazione all’esercizio professionale di ingegnere o architetto o geometra) e di esecutore tecnico (richiesto assolvimento obbligo scolastico, accompagnato da qualificazione o titolo superiore)

La domanda per partecipare va presentata esclusivamente per via telematica sul portale del Ministero InPA (https://www.inpa.gov.it/)

Per i requisiti richiesti, i titoli di studio e altre informazioni consultare i bandi sul sito dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (www.distrettoceramico.mo.it)