A partire dal 10 dicembre 2024 saranno avviate le procedure di riscossione coattiva per il recupero delle somme – poco meno di mezzo milione di euro – dovute in relazione a violazioni del Codice della Strada ed elevate nel 2022. Le contravvenzioni non saldate entro i termini di legge sono state formalmente iscritte a ruolo e saranno affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero forzoso.

«Questa procedura – spiegano dall’Amministrazione – si rende necessaria per garantire il rispetto delle norme in materia di circolazione stradale. Si tratta di una misura volta a tutelare il principio di equità, garantendo che tutti i cittadini siano trattati in maniera uniforme e che le risorse finanziarie derivanti dalle multe siano recuperate per il corretto funzionamento dell’amministrazione pubblica e dei servizi che garantisce, come ad esempio riparare le buche e mantenere le strade in buone condizioni». Il totale delle contravvenzioni da riscuotere attraverso lo strumento della riscossione coattiva per l’anno 2022 ammonta a 485.040,54 euro.

Il Comune di Castelfranco nell’Emilia ribadisce «l’importanza di queste misure, non solo per garantire il rispetto delle normative stradali ma anche per assicurare una corretta gestione delle risorse pubbliche. L’azione intrapresa è volta a promuovere una cultura del rispetto delle regole e della responsabilità individuale, in modo che il sistema di sanzioni amministrative possa operare in maniera giusta ed efficace».