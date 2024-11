Il 21 novembre alle ore 11:00 sarà inaugurato il murale “La mia via a Pois” realizzato da ragazzi, bambini e artisti su una parete della scuola Primaria Ferrari di Fiorano Modenese. Il murale è la conclusione di un progetto di continuità promosso dall’Istituto, mirato alla scoperta dell’identità attraverso l’arte di Yayoi Kusama. Il progetto ha coinvolto bambini e ragazzi offrendo loro un’introduzione all’arte Contemporanea.

Gli studenti, insieme alle docenti, hanno letto e analizzato Il paese delle meraviglie di Lucia Cannone, scoprendo il linguaggio espressivo della Kusama e il potenziale creativo della propria identità. Durante il percorso, i bambini hanno realizzato installazioni, autoritratti e partecipato attivamente alla realizzazione del murale. Il murale, ideato dai ragazzi della classe seconda della scuola secondaria di primo grado Leopardi e guidati dalla prof.ssa Daniela Grimaldi, si sono ispirati al tema delle “Città invisibili” di Italo Calvino. Il loro lavoro ha dato vita a una città immaginaria rappresentata da una tartaruga, simbolo della necessità di rallentare, di sognare e di costruire un mondo più sano e più bello. Una lunga strada a pois per rincorrere il paese che vorrebbero.

Il progetto si è sviluppato nell’anno scolastico 2023/24, fortemente voluto dalla dirigente Simona Simola, che ha riconosciuto il valore dell’arte come strumento di esplorazione personale e sociale. La realizzazione del progetto è stata affidata alla dott.ssa Tina de Falco, esperta di arte infantile, con l’obiettivo di creare un percorso didattico ispirandosi all’opera di Yayoi Kusama. La scelta dell’artista Kusama è stata motivata dalla sua capacità di comunicare in modo semplice un pensiero complesso e profondo.

Il coinvolgimento delle docenti è stato fondamentale per il successo dell’iniziativa, in particolare quello dell’artista e docente Silvana Palumbo, che ha realizzato la parte più impegnativa del murale, e della docente e artista Maria Anna Cantacesso, che ha offerto il suo supporto costante e il suo impegno in ogni fase del progetto. Grazie alla collaborazione tra studenti, docenti e artisti, il progetto ha potuto offrire un’esperienza educativa ricca e significativa, che ha stimolato la creatività e la riflessione sui temi artistici e sociali.

Saranno il Sindaco di Fiorano, Marco Biagini,e la dirigente dell’I.C Fiorano 1 dott.ssa Amelia Cerrato a tagliare il nastro accompagnati dagli Assessori Lusetti , Busani, Ruini.