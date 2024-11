Sabato 23 novembre alle ore 10.30 – a seguito del rinvio dello scorso mese a causa maltempo – avrà luogo l’inaugurazione di Piazzetta Jessica Filianti uccisa per mano dell’ex fidanzato a Reggio Emilia il 14 marzo 1996, a soli 17 anni. Una delle più giovani vittime di femminicidio in Italia.

Il Consiglio Comunale di Vezzano sul Crostolo 2019-2024 ha deliberato all’unanimità di intitolare a Jessica Filianti (1978 – 1996) una piazzetta a Pecorile di fronte alla casa in cui hanno vissuto i nonni ed il papà di Jessica.

“Piazzetta Jessica Filianti vuole essere un luogo per fare memoria – ha dichiarato il Sindaco Stefano Vescovi – ma al contempo un simbolo per sensibilizzare e promuovere la cultura del rispetto e uguaglianza di genere, premessa indispensabile per combattere il fenomeno dei femminicidi”.

All’intitolazione interverranno, oltre alle Autorità, Giuliana Reggio e Fabiano Filianti, mamma e fratello di Jessica.