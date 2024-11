E’ uscito dalla sede stradale, finendo ribaltato con l’autovettura in un canale con mezzo metro d’acqua. Bloccato nell’abitacolo, è stato soccorso dai vigili del fuoco. E’ così che questa notte, lungo via del Bosco a San Martino in Rio, un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale, fortunatamente in modo non grave avendo riportato solo lievi ferite. Sul luogo dell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, anche i Carabinieri di Bagnolo in piano, la Croce Rossa di Correggio e l’automedica da Reggio Emilia.