Riccione – Dopo le ottime prove fornite in azzurro nelle tappe di World League in Sud Corea e Singapore, Lorenzo Mora nel corso dei campionati italiani assoluti open si conferma grande performer e tricolore sulle 3 distanze del dorso in vasca corta centrando la qualificazione nei 50 e 200 ai mondiali in vasca corta di Budapest in programma dal 10 al 15 dicembre

14/11

Ultra specialista in vasca corta, forse il migliore in Italia. Lorenzo Mora torna nel campo gara prediletto e si impone nei 100 dorso con un eccellente crono, che però non basta per strappare il pass per la rassegna iridata in Ungheria (tempo limite 49″9). ll 26enne emiliano e vice campione del mondo in carica – tesserato per Fiamme Rosse e VVFF Modena, bronzo agli Europei di Otopeni 2023 dov’è stato oro nella doppia distanza e terzo nei 50 – in 50″23, con un eccellente passaggio ai 50 in 23″95 e un secondo contratto in 26″28. “Sono contento per il titolo ma non per il tempo – sottolinea Mora, allenato al Centro Federale di Ostia da Claudio Rossetto – Il pass per i mondiali era obiettivamente alla mia portata, spero di prenderlo nei 200 e nei 50”.

15/11

Quando è settato mentalmente e fisicamente in vasca corta è uno dei più forti al mondo, perché è il suo habitat naturale. Il nuoto italiano si riappropria di un grande Lorenzo Mora che trova l’asso pigliatutto nei 50 dorso e in un solo colpo si prende titolo, bissando il trionfo nella doppia distanza, e soprattutto pass per i Mondiali di Budapest (tempo limite 23″1). Il 26enne emiliano griffa in 22″89 la terza prestazione personale di sempre, a ventisei centesimi dal record italiano di 22″62 siglato da Michele Lamberti (Carabinieri/GAM Team Brescia) – solo terzo in 23″48 agli Europei di Kazan 2021. “Mi sto riscoprendo anche velocista – sottolinea un raggiante Mora, bronzo europeo ad Otopeni, dov’è stato terzo nella doppia distanza e oro nei 200 – Volevo la qualificazione ai mondiali ed è arrivata. Mi sento in forma e domani nei 200 proverò ad andare forte”.

16/11

Gara da padrone, in piena progressione, per Lorenzo Mora. Il dorsista scende sotto l’ 1’50 nei 200 dimostrando una solidità importante sulle tre distanze e la solita eleganza in subacquea. Vince in 1’49″95 una gara intelligente, restando nella scia di Christian Bacico, infine terzo col personale di 1’52″61 e poi aumentando i giri nelle ultime vasche. “Ho disputato un’ottima gara come era nelle mie intenzioni. Chiudo la manifestazione con tre titoli e due pass iridati col 100 che spero di disputare lo stesso ai mondiali.

Ho ancora margini di miglioramento in allenamento prima delle gare di Budapest nei quali mi piacerebbe dare seguito ai risultati nelle precedenti edizioni”, tra l’altro argento nei 50 nel 2021, argento nei 100 e bronzo nei 200 nel 2022; cinque volte sul podio degli europei 2023 col successo nei 200.

Criteri di qualificazioni ai mondiali vasca corta di Budapest (10-15 dicembre)

In base ai criteri federali che concedono automaticamente il pass ai finalisti olimpici a Parigi 2024 risultano già qualificati Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Gregorio Paltrinieri, Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin, Manuel Frigo, Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Benedetta Pilato, Simona Quadarella, Alberto Razzetti e Luca De Tullio.