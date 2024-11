Il coraggio che nasce durante i conflitti, la fratellanza tra chi si trova da una parte e dall’altra delle barricate ideologiche, le testimonianze dei sopravvissuti di uno dei conflitti più sanguinosi del Dopoguerra: la guerra nella ex Jugoslavia. Tutto questo è lo spettacolo “La scelta. E tu cosa avresti fatto?”, che mercoledì 20 novembre alle ore 21 andrà in scena al Teatro Boiardo di Scandiano.

I Comuni di Scandiano, Reggio Emilia, Quattro Castella, Guastalla, Castelnovo ne’ Monti ospitano in questi mesi la seconda edizione di Balkanika, un progetto a cura di Iscos Emilia-Romagna Ets, cofinanziato dalla Regione sul bando “Pace e diritti umani 2024”. Balkanika 2024 vuole promuovere in tutto il territorio reggiano la cultura dei diritti umani e della pace, in particolare nelle giovani generazioni, quale presupposto per il riconoscimento reciproco, il dialogo, la prevenzione dei conflitti e la nonviolenza. Balkanika 24 troverà spunto dall’anniversario delle Olimpiadi invernali di Sarajevo del 1984: così come alle Olimpiadi si gareggia su più discipline, allo stesso modo si attiveranno diversi percorsi sui linguaggi e le forme espressive per portare i giovani a riflettere sui diritti umani e la pace,.

A Scandiano verrà proposto lo spettacolo teatrale “La scelta. e tu cosa avresti fatto?” di Mara Moschini e Marco Cortesi tratto da “I giusti nel tempo del male” di Svetlana Broz. Due narratori, un uomo e una donna, quattro storie vere di coraggio provenienti da uno dei conflitti più atroci e disumani dei nostri tempi: la guerra che ha insanguinato l’Ex-Jugoslavia tra il 1991 e il 1995. Uno spettacolo che corre sul filo dell’emozione attraverso quattro storie di coraggio, fratellanza e umanità provenienti dal più sanguinoso conflitto europeo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Raccolte dalla Dottoressa Svetlana Broz (nipote di Josip Broz, capo di governo jugoslavo, meglio conosciuto con il nome di Tito) e affidate alla voce di Marco Cortesi e Mara Moschini, queste quattro storie rappresentano straordinarie testimonianze di eroismo, coraggio e umanità.