È stata del 50,79 per cento l’affluenza al voto alle elezioni regionali del 17 e 18 novembre nei 190 seggi del comune di Modena, con 71.784 elettori rispetto ai 141 mila 524 aventi diritto al voto. I maschi che hanno votato sono stati 34.690, le femmine 37.094 (i valori possono essere soggetti a piccole modifiche a completamento della validazione da parte degli uffici centrali competenti).

Gli elettori che hanno votato nei quattro seggi allestiti per i degenti nei due ospedali modenesi sono stati 180, di cui 100 al Policlinico e 80 a Baggiovara.

I cittadini modenesi che, nelle giornate del 17 e 18 novembre, durante le procedure di voto, si sono recati all’Anagrafe di via Santi per ottenere il duplicato della tessera elettorale sono stati 1.067, mentre quelli che hanno chiesto di rinnovare la carta d’identità sono stati 40. Da gennaio le tessere elettorali rilasciate nel territorio comunale sono state 12.994, di cui oltre 3.700 durante le aperture straordinarie degli uffici anagrafici in occasione delle elezioni europee e comunali di giugno e 1.909 nei giorni di apertura straordinaria in occasione dell’attuale tornata elettorale.

OLTRE MILLE PERSONE AL LAVORO NEI SEGGI

Sono oltre mille le persone al lavoro per il Comune di Modena nella gestione delle operazioni di voto di domenica 17 e lunedì 18 novembre per eleggere il presidente della Regione Emilia Romagna e i cinquanta consiglieri dell’Assemblea regionale.

Sono 968, infatti, gli scrutatori e i segretari nei seggi e 199 i presidenti dei 190 seggi ordinari e dei nove speciali allestiti nelle case di cura che ospitano da 100 a 199 degenti, per elettori costretti a letto e nelle carceri. Sono quattro i seggi ospedalieri: due all’ospedale di Baggiovara e due al Policlinico.

A scrutatori, segretari e presidenti si aggiungono decine di dipendenti comunali impegnati in attività anagrafiche e informatiche, di collegamento con i seggi, raccolta dati, ritiro plichi, oltre a quelli a supporto per logistica: una decina di operatori del servizio Lavori pubblici più una ventina di esterni che hanno curato la predisposizione dei 190 seggi e l’installazione delle cabine elettorali in scuole elementari e medie.

Per la precisione si tratta, per il personale comunale, di 50 collegatori, 15 unità di personale comunale addette al ritiro plichi, 20 unità per servizio consulenza e informazioni, sei unità dell’ufficio elettorale.

Sono 12 gli operatori d’anagrafe per rilascio carte e tessere negli orari straordinari di aperture prolungate. Le tessere elettorali rilasciate nel periodo dal 10 giugno 2024 (dopo le elezioni Comunali ed Europee) al 13 novembre sono state 3.308.

Impegnati al Ced (Centro elaborazione dati comunale) in totale 11 operatori: 8 per assistenza raccolta dati e comunicazioni alla Prefettura, e tre per assistenza sistemi e reti. Per la Polizia municipale sono 44 gli operatori impegnati alle elezioni in vigilanza seggi, scorte materiale elettorale, presidio al Ced per la Commissione elettorale. E sono 58 (prevalentemente non dipendenti comunali), le persone impegnate come personale ausiliario delle scuole sedi di seggio per le aperture delle scuole, le pulizie e la chiusura finale.