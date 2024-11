“Fuori dal Comune”, l’Amministrazione Comunale di Nonantola dialoga con i cittadini proponendo 6 appuntamenti in programma dal 20 novembre al 12 dicembre 2024.

Si parte mercoledì 20 novembre 2024 alle ore 20.45 nella frazione La Grande al circolo Arci in via Guercinesca Est e sempre nella stessa settimana si prosegue giovedì 21 novembre con l’incontro dedicato alle frazioni di Rubbiara e Bagazzano previsto alle ore 20.45 alla sala Canonica in via Chiesa.

Due appuntamenti sono fissati anche la settimana successiva, il primo coinvolge i cittadini di Campazzo martedì 26 novembre alle ore 20.45 alla sala Civica di via Farini, poi giovedì 28 novembre spazio agli abitanti delle frazioni di Via Larga e Redù con l’incontro previsto alle ore 20.45 alla sala Canonica di Redù in via Chiesa.

Le ultime due date per il 2024 sono invece in programma in dicembre, mercoledì 11 sono coinvolti gli abitanti della frazione Casette, sempre con inizio alle ore 20.45, in via Roma alla Sala Giuristi del Palazzo della Partecipanza. Si chiude a Nonantola giovedì 12 dicembre alle 20.45 a La Clessidra in piazza Tien An Men 1.