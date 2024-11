Conoscere e monitorare l’incidenza del costo del cibo sul fatturato di un’attività di ristorazione o di somministrazione è fondamentale per il suo successo. Per Food Cost si intende il rapporto tra il valore delle materie prime utilizzate per preparare un piatto e il suo prezzo di vendita. Per capire come utilizzare nella pratica questo fondamentale strumento gestionale, Lapam Confartigianato organizza un evento gratuito e rivolto alle imprese della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande.

L’appuntamento è per martedì 19 novembre alle ore 15:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Quattro Castella, in Via Dante 1.

Il programma prevede i saluti introduttivi di Francesco Bigliardi, Responsabile della sede Lapam Confartigianato di San Polo e gli interventi di Andrea Bonazzi, Area Credito Lapam Confartigianato, Silvia Dotti, Area Sviluppo Lapam Confartigianato e Davide Zoboli, Area Consulenza Aziendale Lapam Confartigianato.

L’appuntamento è gratuito, per partecipare è sufficiente iscriversi tramite il sito www.lapam.eu.