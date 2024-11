Una grande opportunità per apprendere nuove tecniche di Chirurgia Laparoscopica Avanzata si è verificata all’Ospedale Santa Maria Nuova.

Si è di recente concluso il corso di formazione intitolato “Live Surgery: corso di Chirurgia Oncologica in Laparoscopia e Fast-Track”, di Chirurgia Laparoscopica Avanzata che ha visto la partecipazione di discenti provenienti da altri ospedali della regione Emilia-Romagna. L’evento, ospitato dalla Struttura Complessa di Chirurgia Oncologica dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia diretta dal dottor Massimiliano Fabozzi, ha offerto un’occasione importante di apprendimento attraverso relazioni e interventi chirurgici in diretta, consentendo ai partecipanti di assistere e interagire con esperti del settore.

Il corso ha incluso una serie di interventi laparoscopici eseguiti dal dottor Fabozzi e dalla sua equipe che hanno mostrato e condiviso tecniche chirurgiche e strategie operative per il trattamento di patologie oncologiche complesse del tratto digerente. Nel Contempo, sono stati illustrati gli aspetti peculiari di una moderna gestione post-operatoria di tali pazienti, con l’applicazione di protocolli di rapido recupero dopo l’intervento (protocolli ERAS-FAST TRACK). I partecipanti hanno potuto osservare da vicino le procedure, ponendo domande e ricevendo risposte in tempo reale, con la possibilità di arricchire notevolmente l’esperienza formativa.

“Questa tipologia di corso con tematiche selezionate e personalizzate per i discenti – spiega il dottor Fabozzi – rappresenta un passo importante verso i livelli più alti nella formazione chirurgica, perché consente di approfondire tutti gli aspetti tecnici e gestionali di particolari interventi oncologici mini invasivi, complessi e all’avanguardia che offrono un miglior comfort al paziente”. “La possibilità di assistere in sala operatoria a interventi in tempo reale, di confrontarsi direttamente con gli operatori è stata estremamente preziosa per tutti i partecipanti. Siamo felici di aver creato un ambiente stimolante per la crescita professionale.”

Il programma dell’evento ha previsto anche sessioni teoriche interattive svolte dai Chirurghi dell’Unità Operativa, con discussioni di casi clinici che hanno favorito un confronto costruttivo tra i professionisti. Il feedback raccolto è stato di grande soddisfazione, con alcuni partecipanti che hanno espresso il desiderio di continuare a frequentare il Centro di Chirurgia Oncologica per formarsi in questo ambito chirurgico di livello avanzato.

L’Unità Operativa di Chirurgia Oncologica ha ringraziato i partecipanti e il personale di reparto e di sala operatoria per il supporto e il fattivo contributo confermando il proprio impegno a continuare a promuovere eventi formativi di alta qualità, al fine di migliorare continuamente le competenze dei professionisti della salute.