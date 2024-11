Dal 13 gennaio 2025 la Biblioteca Cionini si sposterà in piazzale Avanzini e diventerà “Cionini Pop-Up”.

Nei prossimi mesi i locali e gli impianti della biblioteca verranno ristrutturati e resi più moderni ed accoglienti, grazie ai fondi del PNRR. Per agevolare l’inizio dei lavori, il 7 dicembre sarà l’ultimo giorno di apertura per la Biblioteca N. Cionini che chiuderà al pubblico per spostarsi temporaneamente, dal 13 gennaio, a due passi dalla sua storica sede, nel nuovo spazio Cionini Pop-Up in Piazzale Avanzini.

“In questi mesi di inizio mandato abbiamo lavorato sin da subito per fare in modo che la Biblioteca Cionini non chiudesse il suo servizio al pubblico – afferma l’Assessore alla Cultura del Comune di Sassuolo Federico Ferrari – grazie ai fondi del PNRR lo stabile delle Paggerie è oggetto di ristrutturazione e nel progetto ereditato dalla precedente amministrazione, non era previsto lo spostamento della Biblioteca. Grazie a un prezioso lavoro di squadra possiamo oggi annunciare che la Biblioteca chiuderà temporaneamente solo dal 7 Dicembre al 13 Gennaio, per permettere lo sgombero dei locali, data in cui aprirà in versione Pop-Up su Piazzale Avanzini. Tutti i servizi, a partire dal prestito e dalla consultazione, saranno garantiti nella nuova sede che resterà aperta fino alla fine dei lavori. Anche in questo caso abbiamo lavorato in sinergia con il territorio e il grande cuore delle associazioni di Sassuolo ci permette di non rinunciare a nessuna delle attività che la Cionini offre alla comunità. Grazie alla collaborazione con l’Associazione ROCK’S le aule studio si trasferiranno al Temple Bar, dove, a partire da inizio dicembre, sarà possibile andare a studiare da lunedì al venerdì dalle 14 alle 18. Le attività legate alla promozione della lettura come le rassegne Leggiamoci, Tè con l’editore e il Gruppo di lettura si trasferiranno invece al piano superiore, al Teatro Andrea Rompianesi grazie alla collaborazione con STED”.

I locali e gli orari di questa sede temporanea saranno un po’ ridotti, ma non mancheranno libri, servizi su misura e sorprese.

All’interno del Cionini Pop-Up ci saranno postazioni per il prestito dove richiedere i libri desiderati e ricevere consigli di lettura, espositori con novità e proposte di lettura e postazioni per consultare quotidiani e riviste. I libri disponibili saranno circa diecimila, tra narrativa e saggistica: ci saranno libri di tutti i generi, scelti tra quelli più recenti e più amati dai lettori. Per ragioni logistiche, gli scaffali saranno accessibili solo alle bibliotecarie, che si occuperanno di recuperare i libri richiesti, ma sarà anche possibile fare ricerche in autonomia tramite il catalogo online BiblioMo, in autonomia o con il supporto del personale. Si potranno prendere in prestito fino a 5 libri per 30 giorni, con la possibilità di richiederli in anticipo via mail o telefono e ritirarli comodamente in modalità take-away.

Nel Cionini Pop-Up non ci saranno sale studio o postazioni PC, ma le bibliotecarie saranno disponibili, su appuntamento, ad affiancare il pubblico nella ricerca di libri specialistici, per ricerca o approfondimento.

Come sempre, ci sarà spazio di ascolto, per consigli e spunti letterari, dedicati a tutti i lettori.

La Biblioteca continuerà a essere uno spazio di condivisione, attraverso gli incontri del gruppo di lettura, la rassegna di incontri con autori e autrici Leggiamoci e altri appuntamenti speciali, dedicati al piacere della lettura.

I nuovi orari: