Sabato 23 Novembre alle ore 10, in occasione della “Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini”, il Comune di Mirandola e il coordinamento dei nidi comunali e privati, organizzano una mattinata “in cammino per la Città”. Un’attività pensata per sensibilizzare i piccoli ospiti dei nidi comunali (privati e pubblici) sui punti più identificativi della Città dei Pico. Ritrovo previsto presso i 4 punti di partenza designati per poi passeggiare per la città sino al punto di arrivo stabilito al Polo Culturale “Pico” dov’è in programma una lettura dedicata ai più piccoli che culminerà con una gustosa merenda.

I punti di ritrovo:

* Nido Civetta: parcheggio EX stazione autobus

* Nido Arca di Noè: parcheggio Conad

* Nido Il Paese dei Balocchi: davanti al Duomo

* Nido Belli e Monelli: parcheggio Sigma

“Si tratta di un bellissimo esempio di lavoro sinergico fra pubblico e privato, oltre che un’occasione per passeggiare insieme, alla scoperta della città, celebrando la “Giornata dei diritti dei bambini – commenta con soddisfazione l’Assessore Marina Marchi – Riteniamo prezioso sensibilizzare, sin dalla giovane e giovanissima età, i cittadini del domani nel rispettare e conoscere i luoghi più caratteristici della nostra Mirandola”.