Si rinnovano gli spazi di alcuni servizi nella Casa della comunità di Castelfranco Emilia. Dal 23 novembre i servizi Consultorio, Pediatria di comunità, spazio giovani, spazio giovani adulti e centro adolescenza saranno al primo piano della struttura nei nuovi ambulatori completamente ammodernati dopo lavori di ristrutturazione. Il trasloco, dall’attuale sede al secondo piano, avverrà nella giornata del 22 novembre senza interferire con gli appuntamenti già programmati e confermati.

Dal 23 novembre l’accesso a questi servizi potrà avvenire dall’ingresso principale in piazzale Deledda e per arrivare al primo piano si potranno utilizzare la scale o l’ascensore subito dopo l’ingresso a sinistra (di fronte al corridoio che porta al Centro prelievi). Sempre al primo piano si trasferirà anche il servizio di psicologia tutela minori, che ora ha sede nella palazzina del Centro di salute mentale in corso Martiri.

Ricordiamo che il Consultorio – grazie a medici, ginecologhe, ostetriche e psicologhe – offre servizi di assistenza sanitaria in gravidanza e puerperio, visite ginecologiche, screening del tumore de collo dell’utero. Lo Spazio giovani è dedicato ai ragazzi da 14 a 19 anni (mercoledì pomeriggio ad accesso libero), lo Spazio giovani adulti alla fascia di età 20-34 anni e a questi si aggiunge il Centro adolescenza. L’ostetrica accoglie i bisogni e le richieste durante gli orari d’apertura disponibili sul sito di Ausl Modena.

Oltre agli ambulatori del consultorio allo stesso piano saranno presenti ed accessibili i nuovi ambulatori vaccinali della Pediatria di comunità