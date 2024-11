Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone a sostegno dei negozi di vicinato. Gli esercenti locali hanno tempo fino al 23 novembre per richiedere il contributo messo a disposizione dal Comune – da un minimo di 500 euro a un massimo di 1.500 euro, per una cifra complessiva di 8.500 euro – per la realizzazione di alcuni servizi relativi alla loro attività, dalla consegna gratuita a domicilio per acquirenti anziani o fragili ad altre iniziative commerciali fino allo sconto sul prezzo di alcuni beni e servizi in favore di coloro che sottoscrivono la tessera della biblioteca comunale o in occasione di eventi del territorio e di promozioni per il periodo natalizio.

“Con questo nuovo bando vogliamo dare un aiuto ai nostri commercianti e allo stesso tempo invitare i concittadini ad acquistare nel nostro territorio, usufruendo di servizi e promozione speciali” spiega Daniela Sirotti Mattioli, Vicesindaca di Castelnuovo Rangojne. L’obiettivo è quello di supportare le attività commerciali di prossimità, attraverso azioni che abbiano ricadute dirette nel territorio. I destinatari del contributo sono infatti i negozi di vicinato di alimentari e non, con una superficie di vendita inferiore ai 250 mq e sede operativa all’interno del territorio comunale, che rispettino i seguenti requisiti: essere attivi alla data di pubblicazione del bando, non avere pendenze tributarie col Comune di Castelnuovo Rangone e avere regolare posizione contributiva (DURC).

Le attività interessate dovranno far pervenire, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo territorio.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it, la propria istanza di partecipazione utilizzando il modello pubblicato all’albo pretorio entro e non oltre le 13 del 23 novembre.