Giocare e ridere con la musica e le canzoni. Impresa facile per Elio che, dopo il grande successo di ‘Ci vuole orecchio’, torna in scena dal 22 al 24 novembre al Teatro Duse di Bologna (ore 21, domenica ore 16) con ‘Quando un musicista ride’, accompagnato dalla sua band di giovanissimi virtuosi. In questo nuovo show, Elio esplora e reinventa quell’immenso repertorio seriamente comico che negli anni Sessanta, tra canto e disincanto, ha percorso la musica, la canzone, il cabaret e il teatro italiano, da Fo a Gaber, da Jannacci a Cochi e Renato, da I Gufi a Felice Andreasi e tantissimi altri.

Una generazione di artisti eccentrici e controcorrente che hanno sorpreso e divertito tutti, dagli sperimentalisti al grande pubblico, con un genere musicale fatto di canzoni stravaganti e scanzonate. Lo show ritrova e rinnova oggi quegli spunti geniali, innovativi, anticonformisti e quella peculiare libertà creativa, perché è bello essere lì “quando un musicista ride”.

