In occasione del cinquantesimo anno dalla nascita del parco Villa Ghigi, aperto al pubblico nel 1974, sabato 23 novembre è prevista un’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Fondazione IU Rusconi Ghigi, per festeggiare questo importante traguardo.

Il parco fu aperto nel 1974 per volontà dell’allora amministrazione comunale che, alla metà degli anni Settanta, promosse politiche urbanistiche volte a tutelare e valorizzare il patrimonio naturale e paesaggistico della collina di Bologna, realizzando una serie di nuovi parchi collinari a servizio di tutta la cittadinanza.

Come è noto, il parco è stato duramente colpito dall’alluvione del 19 ottobre scorso, che come tutta la collina di Bologna già portava i segni dell’alluvione del maggio 2023. Ancor di più in questo momento di difficoltà, è importante organizzare un momento collettivo che possa anche rappresentare una preziosa occasione per riflettere, attraverso punti di vista diversi, sui cambiamenti in corso e sulle complesse sfide che abbiamo davanti oggi, a partire dalla lunga storia che il parco ha alle spalle.

L’appuntamento è per le 10:30, con ritrovo presso i due principali ingressi del parco: il Giardino Norma Mascellani lungo via San Mamolo (fermata Tper linea 29) e il parcheggio lungo via di Gaibola (ingresso alto).

La giornata si aprirà con una passeggiata guidata adatta a grandi e piccoli, alla scoperta dei colori autunnali e della grande ricchezza del parco in termini di ambienti e biodiversità, che ripercorrerà anche la storia del luogo e dei suoi protagonisti.

La passeggiata raggiungerà il crinale panoramico, dove alle 11:30 è previsto un momento di saluto da parte del sindaco Matteo Lepore. A seguire, la piantagione di un giovane albero di cipresso, che verrà messo a dimora nei pressi di alcuni esemplari secolari di questa specie, da sempre legata al paesaggio della collina bolognese.

Alle 12, nella sede operativa della Fondazione nel parco, ci sarà un momento finale di chiacchiere, ascolto e balli collettivi sulle note di musiche tradizionali, un tempo diffuse nell’Appennino bolognese.

Si consigliano scarpe impermeabili con suola antiscivolo e abbigliamento comodo.

In occasione del 50esimo anno dalla nascita del parco, la Fondazione ha inoltre deciso di aprire anche una raccolta collettiva di foto, storie, pensieri, aneddoti e ricordi legati al parco, a questo link i dettagli per partecipare https://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/45-uncategorised/3416-parco-villa-ghigi-50-anni-tante-storie-condividi-la-tua

L’appuntamento rientra nel calendario della Festa degli Alberi, celebrata in Italia il 21 novembre. Qui il programma completo con gli eventi in programma https://www.comune.bologna.it/notizie/festa-alberi-2024