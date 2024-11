Al Teatro Dehon di Bologna venerdì 22 novembre ore 21 iPantellas debuttano a teatro con lo spettacolo “Viaggi nel tempo nella vita reale” per celebrare i loro 15 anni di successi digitali, con oltre 6 milioni di iscritti al loro canale YouTube.

Il duo comico formato da Jacopo Malnati e Daniel Marangiolo (nati il 25 giugno 1990 e il 25 agosto 1990) si distingue come il più seguito e il più longevo d’Italia nel panorama digitale: tra i loro video più amati troviamo la serie “Mia madre è Satana”, gli sketch sulla scuola, sui carabinieri, le parodie musicali e i corti cinematografici.

In “Viaggi nel tempo nella vita reale” Daniel e Jacopo si trovano a vagare in un multiverso, per mezzo di uno strano oggetto arrivato dallo spazio, questo li metterà a confronto con alcuni personaggi che hanno fatto la Storia, quella con la S maiuscola.

Insieme a loro, avremmo modo di scoprire tanti lati nascosti di queste grandi figure (allerta spoiler: vi siete mai chiesti perché Napoleone teneva sempre la mano sotto al gilet?).

Ma quando tutto sembra filare per il verso giusto, l’apparecchio interstellare si rompe, incasinando ulteriormente le cose e rendendo ancora più affascinate, difficile e divertente il ritorno a casa…

Teatro Dehon via Libia 59, Bologna – Tel. 051.342934 – www.teatrodehon.it