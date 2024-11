Sabato 23 novembre, alle ore 16.30, inaugura una nuova mostra collettiva di pittura, che continua la precedente “e … l’opera prende forma”, presso la Casa delle Arti Vittorio Guastalla, in via Santa Caterina 2 a Fiorano Modenese. Espongono: Carlo Gibertoni, Roberta Lodi Rizzini, Patrizia Martello e Mauro Giorgi.

La mostra, organizzata dall’Associazione “Arte e Cultura” sarà visitabile dal 23 novembre al 1° dicembre, il sabato e la domenica dalle ore 15 alle ore 18.

Sabato, alle ore 17.00, presso Villa Cuoghi (via Gramsci 32) torna l’annuale “Giornata della poesia”, organizzata dal Circolo Nuraghe “Pinuccio Sciola”, in collaborazione con le associazioni InArte e Framestorming e il patrocinio del Comune, di F.A.S.I. e di Regione autonoma Sardegna.

Partecipano Tetta Becciu con liriche in lingua sarda, Oscar Clò con poesie in dialetto modenese, Floriana Frega in dialetto napoletano ed Elisa Nannini in lingua italiana. Accompagnamento musicale con le Launeddas di Nicola Orrù. A conclusione della serata verrà offerto un buffet con prodotti sardi.

Domenica 24 novembre, appuntamento al castello di Spezzano con “Strabilianti avventure a corte” alla scoperta di piante e sapori. Dalle 16.00 alle 18.00 i giovanissimi esploratori, dai 4 ai 10 anni, saranno impegnati nella caccia all’ingrediente de “Il viaggio di una goccia d’olio”. La prenotazione è obbligatoria alla mail castellospezzano@gmail.com. Il costo è di 5 euro a partecipante, inclusa la merenda.

Alle ore 18.30, a Villa Cuoghi, continuano le lezioni sulla musica e i suoi linguaggi del musicista e compositore Mirco Bondi. Tema dell’incontro: “Dal madrigale al basso continuo“. Durante la lezione saranno previsti anche alcuni momenti di ascolto. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Amici della Musica Nino Rota. Per informazioni 3333439956.

Tutte le iniziative sono ad ingresso è libero e gratuito.