Nella notte tra lunedì e martedì scorsi, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato, mentre transitavano in via Emilia Ospizio durante un consueto servizio di controllo del territorio, notavano un soggetto che si aggirava con fare sospetto.

Subito fermato per effettuare le consuete attività di identificazione, il soggetto risultava essere un 24enne di origine marocchina, volto noto alle forze di Polizia per via di numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.

Durante le attività di controllo, l’attenzione degli operatori veniva attirata dalla giacca indossata dal soggetto, nel cui colletto risultava installato ancora un dispositivo antitaccheggio.

A quel punto il 24enne veniva sottoposto ad una perquisizione personale sul posto che dava esito positivo in quanto, all’interno di una busta della spesa che portava con sé, venivano rinvenute altre due giacche ancora munite di dispositivo antitaccheggio e cartellino di cui il soggetto non riusciva a giustificare il possesso.

Il 24enne veniva così accompagnato presso i locali della Questura dove, al termine degli accertamenti di rito, veniva deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di ricettazione. Il vestiario rinvenuto, per un valore complessivo di oltre 200 euro, veniva sottoposto a sequestro.