Moto, automobili, autocarri. E ancora: tosaerba, spargisale e biciclette. L’Amministrazione Comunale di Castelfranco Emilia ha indetto un’asta pubblica per la vendita di veicoli, macchinari e attrezzature comunali selezionati per la dismissione dopo un’attenta ricognizione sullo stato del patrimonio mobile dell’ente. Questo processo di alienazione, che consente di dare nuova destinazione a beni non più utilizzati, si inserisce in una strategia di ottimizzazione delle risorse comunali e di recupero economico, con un obiettivo di raccolta fondi fissato a una base d’asta complessiva di 39mila euro. Le somme ottenute dalla vendita saranno destinate alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria, come strade e aree di sosta, al fine di migliorare la qualità delle infrastrutture e dei servizi cittadini.

La partecipazione all’asta – inedita sul territorio di Castelfranco – è aperta a tutti i cittadini e le imprese interessati, con la possibilità di presentare offerte per ciascun lotto, cinquantaquattro in totale, in gara entro il termine perentorio delle ore 12 del 3 dicembre 2024. Le offerte saranno valutate mediante il metodo delle offerte segrete: non è previsto il ribasso d’asta, verrà considerata vincente l’offerta più alta, e in ogni caso saranno seguite le modalità indicate nell’Avviso di indizione pubblicato nella sezione “Bandi di gara e contratti” del sito ufficiale del Comune.

«Questa iniziativa risponde alla nostra visione di un’amministrazione trasparente ed efficiente, in grado di creare valore anche da beni non più in uso. Attraverso un’attenta gestione del patrimonio e il reinvestimento dei proventi in opere pubbliche – sottolineano Giovanni Gargano, sindaco di Castelfranco Emilia –, puntiamo a migliorare la vivibilità e la qualità dei servizi urbani per tutti i cittadini, rafforzando il nostro impegno per una città sempre più moderna e attenta alle esigenze del territorio».

Per ulteriori dettagli sui lotti e sulla procedura di partecipazione, è possibile consultare l’avviso completo nella sezione dedicata del sito della Città di Castelfranco Emilia.